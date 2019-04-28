رايو فاليكانو يُنزل الخسارة العاشرة بريال مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

رايو فاليكانو يُنزل الخسارة العاشرة بريال مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

واصل ريال مدريد نتائجه الهزيلة في الدوري الإسباني، بعد ما انقاد للخسارة العاشرة في المسابقة، بسقوطه 0/1 أمام مضيفه رايو فاليكانو، في الجولة الـ35 من المسابقة، الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع أدريان إيمباربا بلازكيز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد خطأ من خيسوس فاييخو على خافيير غيرا.

وجمّدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثالث، مقابل 31 نقطة لرايو فاليكانو في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وهذه هي الخسارة العاشرة لريال مدريد الموسم الحالي في الدوري الإسباني، والسادسة خارج ملعبه، علمًا بأن الفريق الملكي لم يحقق الفوز خارج ملعبه في أي مباراة منذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الشهر الماضي.

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