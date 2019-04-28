رايو فاليكانو يُنزل الخسارة العاشرة بريال مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

واصل ريال مدريد نتائجه الهزيلة في الدوري الإسباني، بعد ما انقاد للخسارة العاشرة في المسابقة، بسقوطه 0/1 أمام مضيفه رايو فاليكانو، في الجولة الـ35 من المسابقة، الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع أدريان إيمباربا بلازكيز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد خطأ من خيسوس فاييخو على خافيير غيرا.

وجمّدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثالث، مقابل 31 نقطة لرايو فاليكانو في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ريال مدريد 0 × 1 رايو فاييكانو | هدف إمباربا pic.twitter.com/GAzxoCLS5w — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) April 28, 2019

وهذه هي الخسارة العاشرة لريال مدريد الموسم الحالي في الدوري الإسباني، والسادسة خارج ملعبه، علمًا بأن الفريق الملكي لم يحقق الفوز خارج ملعبه في أي مباراة منذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الشهر الماضي.