هدف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.. الفريق الملكي يتأخر 0/1 (فيديو)

سجل أدريان إيمباربا بلازكيز الهدف الأول في المباراة التي تجمع رايو فاليكانو مع ضيفه ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وحصل رايو فاليكانو على ركنية جزاء نجح أدريان إيمباربا بلازكيز بتسجيلها في الدقيقة 23.

ريال مدريد 0 × 1 رايو فاييكانو | هدف إمباربا pic.twitter.com/GAzxoCLS5w — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) April 28, 2019

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 65 نقطة، مقابل 28 لرايو فاليكانو في المركز الـ20، والأخير.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد الذي يدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على النحو التالي:

تيبو كورتوا، داني كارفاخال، جيسوس فاييخو، رافائيل فاران، مارسيلو، يورينتي، لوكا مودريتش، توني كروس، داني سيبايوس، غاريث بيل، ماريانو دياز.

في حين يلعب رايو فايكانو بهذه التشكيلة: غارسيا، تيتو، عبدالله با، جالفيز، مورينو، سواريز، أوتشي، بوزو، إمباربا، بيبي، وجويرا.