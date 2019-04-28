إيبار يهزم فالنسيا ويحرمه من المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني

تقلصت فرص فالنسيا في بلوغ المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الخسارة بملعبه 0/1 أمام إيبار، اليوم الأحد، بعد أن سجل الفريق الزائر هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع أسكت جمهور استاد ميستايا.

وبهذه الهزيمة يبقى فالنسيا في المركز السادس برصيد 52 نقطة، بعد 35 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف إشبيلية.

وسجل البرازيلي المخضرم تشارلز (35 عامًا) هدف الفوز في الدقيقة الثانية بالوقت المحتسب بدل الضائع ليصعد إيبار للمركز التاسع برصيد 43 نقطة.

ويملك فالنسيا فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا إذا تخطى آرسنال في قبل نهائي الدوري الأوروبي مع إحراز اللقب.

وخسر إشبيلية 0/1 أمام جيرونا سجله كريستيان بورتوغيس في الدقيقة 62.

يتجمد رصيد إشبيلية عند 55 نقطة في المركز الخامس، مقابل 37 نقطة لجيرونا في المركز السابع عشر.