الموعد والقنوات الناقلة لمباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يواجه نادي ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد تعادل في المباراة الماضية أمام خيتافي على ملعب الأخير سلبيًّا، واليوم يحل ضيفًا على فريق مدريدي آخر، رايو فاليكانو.

مباراة الدور الأول انتهت بهدف نظيف لريال مدريد على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“.

ويعاني ريال مدريد العديد من الغيابات في مباراة اليوم، حيث كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وألفارو أودريوزولا وسيرجيو راموس، للإصابة، بينما تم استبعاد سيرجيو ريغيلون لأسباب فنية.

وأعلن نادي ريال مدريد أمس إصابة نجمه كريم بنزيما في العضلة ذات الرأسين بالقدم اليسرى وسيغيب عن مباراة اليوم.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن موسم بنزيما مع ريال مدريد انتهى بسبب تلك الإصابة، وسيغيب عن أربع المباريات المتبقية من الموسم، تبدأ اليوم أمام رايو فاليكانو ثم فياريال وريال سوسيداد وبيتيس.

وأنهى بنزيما الموسم بطريقة مثالية بعدما خاض مباراته الأخيرة أمام خيتافي في الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ20 والأخير برصيد 28 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة تنطلق في تمام الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، الـ 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتُبث عبر قناة ”Bein Sports HD2″، ويعلق عليها خالد الحدي.