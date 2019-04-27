ميسي يحتفل بتتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني مع أطفاله في ملعب ”كامب نو“ (فيديو وصور)

حرص الأرجنتيني ليوينل ميسي على الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإسباني مع أطفاله الثلاثة في أرضية ملعب ”كامب نو“، مساء السبت، إثر الفوز على ليفانتي.

وقاد ميسي، فريقه برشلونة للتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 26 في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب برشلونة على ضيفه ليفانتي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة المحلية.

فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، وأهدر العديد من الفرص حتى نجح في النهاية في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 83 نقطة بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وأضاف برشلونة لقبًا جديدًا له في ”الليغا“ ليقلّص الفارق مع ريال مدريد غريمه التقليدي المتوج باللقب في 33 مناسبة ليكون الفارق بينهما 7 ألقاب فقط.