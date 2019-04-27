هدف مباراة برشلونة وليفانتي.. ليونيل ميسي يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة برشلونة وليفانتي.. ليونيل ميسي يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره ليفانتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، وفي اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ”كامب نو“.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد، في حين يحتل فريق ليفانتي المركز الخامس عشر في سلم الترتيب العام برصيد 37 نقطة.

ويسعى فريق برشلونة في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل حسم اللقب رسميًا للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، في حين يتطلع فريق ليفانتي للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية خارج ملعبه.

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