هدف مباراة برشلونة وليفانتي.. ليونيل ميسي يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره ليفانتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، وفي اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ”كامب نو“.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة الأول ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسي via @i7S8R_ pic.twitter.com/lAyzJ2lwwc — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) April 27, 2019

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد، في حين يحتل فريق ليفانتي المركز الخامس عشر في سلم الترتيب العام برصيد 37 نقطة.

ويسعى فريق برشلونة في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل حسم اللقب رسميًا للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، في حين يتطلع فريق ليفانتي للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية خارج ملعبه.