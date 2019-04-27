بالنيران الصديقة.. أتلتيكو مدريد يجتاز بلد الوليد في الدوري الإسباني (فيديو)

اجتاز فريق أتلتيكو مدريد، يوم السبت، ضيفه بلد الوليد بهدف نظيف في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 74 نقطة في الوصافة بفارق ست نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

هدف المباراة الوحيد HD اتليتكو مدريد 1 – 0 بلد الوليد via @i7S8R_ pic.twitter.com/M5VMk5ZsF7 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) April 27, 2019

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر أتلتيتكو مدريد بالتسجيل في الدقيقة 66 عن طريق خواكين فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

وفشل لاعبو بلد الوليد في إدراك التعادل، ليخرج أتلتيكو مدريد فائزًا باللقاء.