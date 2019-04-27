الاتحاد الإسباني يستقر على النظام الجديد لكأس ملك إسبانيا

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن النظام الجديد لكأس ملك إسبانيا موسم 2019-2010 أصبح جاهزًا، حيث سيعرض على الجمعية العمومية، الإثنين المقبل، للمصادقة عليه رفقة كأس السوبر الإسباني الذي رفضته رابطة الدوري الإسباني.

وحسب الصحيفة، فكأس ملك إسبانيا سيعرف الموسم المقبل مشاركة 20 فريقًا للدرجة الأولى و22 من الدرجة الثانية و28 من الدرجة الثانية ”ب“، بواقع 7 من كل مجموعة و32 فريقًا من الدرجة الثالثة و10 فرق من الجهات.

ولن تكون هناك لقاءات ذهاب وإياب كما في السنوات السابقة، حيث ستبدأ المسابقة في كانون الثاني/ يناير 2020 وستلعب من لقاء واحد في ملعب الفريق الأقل تصنيفًا، لكن بشرط توفره على ملعب بعشب طبيعي.

ومنع الاتحاد الإسباني لكرة القدم الفرق التي تتوفر على ملاعب بعشب اصطناعي من استضافة لقاءات كأس الملك.

وسيتم إجراء الدورين الأول والثاني في بداية شهر كانون الثاني/يناير، وهو نفس الموعد الذي سيُجرى خلاله كأس السوبر الإسباني في نسخته الجديدة، لكن الفرق المشاركة في كأس السوبر لن تشارك في الأدوار الأولى.