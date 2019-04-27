زيدان يعلق على ارتباط ريال مدريد بنيمار ومستقبل غاريث بيل

علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على التقارير التي تتحدث عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو الإسبانية: ”يعرف الكثير من اللاعبين أن هذا النادي مهم ويرغب الكثيرون في اللعب هنا، سنرى ما سيحدث“.

كما تحدث زيدان عن مستقبل الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد وقال: ”إنه سعيد، في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي هو لاعب في الفريق وهذا كل شيء“.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد مع رايو فاليكانو، في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني: ”إذا كان هناك شيء واضح منذ عدة أسابيع في ريال مدريد فهو أنك تفكر بالفعل في الموسم المقبل“.

ولن يستطيع زيدان الاعتماد عن مواطنه كريم بنزيما، أمام رايو فاليكانو، غدًا الأحد، بسبب الإصابة، كما أكد أيضًا أن الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يشارك في مباراة الغد، وقال: ”قضى شهرين مصابًا، يفتقر إلى سرعة المنافسة، لا نريد المخاطرة. إنه يتدرب بشكل أفضل لكنه يفتقر إلى السرعة“.

وعن إمكانية ضم راؤول دي توماس لاعب ريال مدريد كاستيا المعار إلى رايو فاليكانو قال زيدان: ”نعتزم الحصول على مزيد من القوة في الهجوم خلال الموسم المقبل. سوف نرى ما يحدث، هو لاعب كرة قدم جيد أعرفه من كاستيا ولدي علاقة جيدة معه، أنا سعيد لأن الأمور سارت معه بشكل جيد“.

وتحدث زيدان عن فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز خارج ملعبه منذ عودته الشهر الماضي، وقال المدرب الفرنسي: ”غدًا لدينا الفرصة للتغيير. إنه من المهم أن نفوز بجميع المباريات“.

وعن مشروع ريال مدريد الموسم المقبل أوضح زيدان: ”أعرف ما أريد أن أفعله للاعبين الذين أريد الاعتماد عليهم. لكن يتبقى 4 مباريات في الموسم الحالي“.

وواصل: ”ليس لدي أي سلطة على الإطلاق، الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن نفعل الأشياء معًا، هناك مؤسسة، رئيس مهم ويتولى الأمر، أنا المدرب في الوقت الحالي سنحاول التغيير دائمًا معًا“.