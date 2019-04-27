التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي الحاسمة في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يتطلع برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني، اليوم السيت، عندما يستضيف ليفانتي، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة للتتويج باللقب الثاني على التوالي في الدوري الإسباني، والثامن في آخر 11 موسمًا، والـ26 في تاريخه.

”وتوقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، لينغليت، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتش، إيفان راكيتيتش، آرثر.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.

في حين توقعت الصحيفة أن يلعب ليفانتي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز.

الدفاع: كوكي، فيزو، روبيرتو سواريز بيير، أنطونيو لونا.

الوسط: خوسيه كامبانيا، نيكولا فوكيفيتش، إينيس بردهي.

الهجوم: روبن روتشينا، بورخا مايورال، خوسي لويس موراليس.

أما صحيفة ”أس“ فتوقعت أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، لينغليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو.

الوسط: كارليس ألينا، إيفان راكيتيتش، آرثر.

الهجوم: ليونيل ميسي، مالكوم، عثمان ديمبلي.

في حين توقعت ”أس“ أن يلعب ليفانتي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز.

الدفاع: كوكي، فيزو، روبيرتو سواريز بيير، أنطونيو لونا.

الوسط: خوسيه كامبانيا، نيكولا فوكيفيتش، روبن روتشينا.

الهجوم: بورخا مايورال، خوسي لويس موراليس، جاسون ريميسيرو.

أما صحيفة ”ماركا“ فتوقعت أن بلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، لينغليت، صامويل أومتيتي، نيلسون سيميدو.

الوسط: فيدال، إيفان راكيتيتش، آرثر.

الهجوم: ليونيل ميسي، فيليب كوتينيو، عثمان ديمبلي.

بينما توقعت صحيفة ”سبورت“ أن تكون هذه تشكيلة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، لينغليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو.

الوسط: فيدال، إيفان راكيتيتش، آرثر.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، مالكوم.

في حين كان توقعها لتشكيلة ليفانتي كالتالي:

حرسة المرمى: أيتور فيرنانديز.

الدفاع: كوكي، فيزو، روبيرتو سواريز بيير، أنطونيو لونا.

الوسط: نيكولا فوكيفيتش، خوسيه كامبانيا، موسيس سيمون، روبن روتشينا، ، خوسي لويس موراليس.

الهجوم: روجر مارتي سالفادور.

وتوقعت أن تكون هذه تشكيلة ليفانتي:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز.

الدفاع: كوكي، فيزو، روبيرتو سواريز بيير، شيما.

الوسط: خوسيه كامبانيا، روبن روتشينا، إينيس بردهي.

الهجوم: بورخا مايورال، خوسي لويس موراليس

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، لينغليت، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتش، إيفان راكيتيتش، آرثر.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.

في حين توقعت الصحيفة أن يلعب ليفانتي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز.

الدفاع: كوكي، فيزوروبيرتو سواريز بيير، أنطونيو لونا.

الوسط: خوسيه كامبانيا، نيكولا فوكيفيتش، إينيس بردهي.

الهجوم: روبن روتشينا، بورخا مايورال، خوسي لويس موراليس.