حال حسمه للبطولة.. الاتحاد الإسباني يُتوج برشلونة بدرع الدوري في ملعب كامب نو السبت المقبل

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في سابقة لم تحدث في السابق تتويج برشلونة في ملعب الكامب نو السبت القادم في حال حسمه اللقب سواء بخسارة أتلتيكو مدريد أو فوزه أمام ليفانتي.

وسيكون لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حاضرًا في ملعب كامب نو رفقة كأس الدوري الإسباني لتسليمه لبرشلونة ولعميده الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيتوج برشلونة باللقب في حال خسارة أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد والذي يلعب قبل برشلونة الذي يستضيف ليفانتي، وبإمكانه أيضًا حسم اللقب بالفوز مهما كانت نتيجة الفريق المنافس.

وكان في السابق يتوج حامل اللقب في بداية الموسم الجديد أو يسلم الكأس في احتفال في المدينة، لكن الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني قرر تغيير النظام السابق بتتويج الفريق في نفس الموسم في ملعبه.

وسيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد مع ثاني لقب يحمله كقائد لبرشلونة بعد لقب السوبر الإسباني الذي توج به الفريق في بداية الموسم في طنجة المغربية على حساب إشبيلية.