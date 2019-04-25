موعد مباراة برشلونة وليفانتي الحاسمة في الدوري الإسباني

سيتوَّج برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حال فوزه على ضيفه ليفانتي المهدد بالهبوط، بعد غدٍ السبت، في أول خطوة نحو أمله بحصد كافة ألقاب الموسم.

ويتصدر فريق المدرب إرنستو غالغيردي المسابقة بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد مع تبقي 4 مباريات للفريقين على النهاية، لكن برشلونة، المتفوق في المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، قد يتوج باللقب قبل أن يلعب في كامب نو في حال خسارة أتلتيكو على أرضه أمام ريال بلد الوليد.

وحال تعادل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ستمنح نقطة واحدة فقط أمام ليفانتي اللقب 26 لبرشلونة في تاريخه والثامن خلال 11 عامًا أمام جماهيره ليؤكد هيمنته على الكرة الإسبانية لأكثر من 10 سنوات.

ولن يتسلم برشلونة الكأس حتى آخر مباراة في الموسم على أرضه أمام خيتافي في 12 مايو المقبل.

وبدأ النادي الكتالوني الموسم بالفوز بلقب كأس السوبر المحلية ومع الاقتراب من اقتناص الدوري يمكن للفريق أن يتوج بلقبه المحلي الثالث عندما يواجه فالنسيا في نهائي كأس الملك في 25 مايو المقبل.

لكن اللقب الذي يتطلع له الفريق هو دوري أبطال أوروبا الذي هيمن عليه ريال مدريد في آخر 3 مواسم، خاصة أن المباراة النهائية ستقام في العاصمة الإسبانية.

وقد يلجأ فالفيردي لإراحة بعض لاعبيه أمام ليفانتي قبل استضافة ليفربول الأسبوع المقبل في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال ما يؤكد جدارته باللقب الذي لم يقترب منه أحد سواه طوال الموسم.

صدارة مبكرة

وتصدر برشلونة المسابقة منذ مطلع ديسمبر الماضي عندما تقدم على إشبيلية وأتلتيكو مدريد، بينما عانى ريال مدريد من موسم كارثي ولم يكن من المرشحين للفوز باللقب حتى استعاد بعض بريقه في فبراير الماضي.

وتفوق برشلونة على غريمه التقليدي وأبرز منافسيه على اللقب بفارق 12 نقطة عندما تغلب على ريال مدريد 1/0 في سانتياغو برنابيو في مارس الماضي.

ولم يبتعد أتلتيكو مدريد عن المنافسة حتى خسارته 0/2 أمام برشلونة مطلع الشهر الحالي ما زاد فارق الصدارة إلى 11 نقطة لصالح النادي الكتالوني ليواصل مسيرته نحو الاحتفاظ باللقب.

وقال سيرجيو بوسكيتس عقب فوز برشلونة 2/0 على آلافيس، يوم الثلاثاء الماضي:“نحن سعداء للغاية بما قدمناه طوال الموسم، والآن نتطلع لمباراة، السبت، للتتويج باللقب على أرضنا وأمام جماهيرنا، وحققنا إنجازًا تاريخيًا خلال السنوات القليلة الماضية“.

وخسر برشلونة مرتين فقط هذا الموسم، وكانت آخر هزيمة له مطلع نوفمبر على يد ريال بيتيس.

وأضاف لاعب وسط برشلونة:“نستحق هذا اللقب لأننا كنا الأفضل طوال الموسم“.

موعد مباراة برشلونة مع ليفانتي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة، يوم السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3.

وسيقطع ريال مدريد رحلة قصيرة، يوم الأحد المقبل، لمواجهة المتعثر رايو فاليكانو، بينما سيزور خيتافي فريق ريال سوسيداد في سعيه إلى اقتناص المركز الرابع لأول مرة.