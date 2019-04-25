صامويل أومتيتي يحسم مصيره مع نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، أن المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب نادي برشلونة، لا ينوي مغادرة النادي الكتالوني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وتراجع دور أومتيتي الموسم الحالي مع برشلونة، بسبب غيابه لفترات طويلة للإصابة، كما أصبح مواطنه كليمنت لينغليت، أساسيًا في غيابه.

وبحسب صحيفتي ”ليكيب“، و“لوباريزيان“ الفرنسيتين، فإن أومتيتي طالب وكلاءه برفض كافة العروض التي قد يتلقاها من أندية أخرى.

ويتردد أن يوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بالتعاقد مع أومتيتي، الذي قد يتراجع دوره أكثر مع برشلونة، بعد التعاقد مع فرينكي دي يونغ، واحتمال التعاقد مع ماتياس دي ليخت الصيف المقبل.

وبحسب ”لوباريزيان“، فإن أومتيتي، البالغ من العمر 25 عامًا، يرغب في استعادة أفضل مستوياته، ويأمل أن يصبح قائدًا للنادي الكتالوني يومًا ما.

في المقابل أوضحت ”ليكيب“ أن أومتيتي يعمل بجدية لاستعادة أفضل مستوياته، ولا يتخيل نفسه في أي مكان غير برشلونة.

وشارك أومتيتي في 13 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الحالي، بواقع 12 مباراة في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا، بواقع 1088 دقيقة، علمًا بأنه انضم إلى برشلونة صيف العام 2019، وينتهي عقده مع النادي الكتالوني العام 2023.