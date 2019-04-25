ريال مدريد يفتح خزائنه أمام جادون سانشو

حدد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عامًا باعتباره هدفًا ذا أولوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي ستشهد حراكًا كبيرًا في النادي بحسب تصريحات المدير الفني للميرينغي، أمس الأربعاء.

وبحسب صحيفتي ”آس، وبيلد“ يهدف زين الدين زيدان إلى إضافة بعض المواهب الجديدة إلى صفوف الفريق.

وبحسب تقارير ألمانية وإسبانية، زيدان مستعد لتلبية مطالب بروسيا دورتموند المالية الذي يملك عقد اللاعب الشاب.

وتبلغ قيمة سانشو 80 مليون يورو قد ترتفع إلى 100 مليون في ظل اهتمام عديد الأندية بالموهبة الإنجليزية، أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي.

لماذا جادون سانشو؟

تقول صحيفة آس إن ريال مدريد يميل نحو سياسة المواهب الشابة مؤخرًا مثل فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز.

وبحسب ذات الصحيفة لا يناسب سانشو سياسة الشباب فقط، بل أثبت بالفعل أنه لاعب كبير حيث سجل 12 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة هذا الموسم في 39 مباراة وفي شهر أكتوبر الماضي، ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا الأول، في أربع مباريات دولية.