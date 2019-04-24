رابطة الدوري الإسباني ترفض مقترح كأس السوبر الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن نتائج تصويت فرق رابطة الدوري على مقترح رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بتغيير نظام كأس السوبر الإسباني ونقله من مواجهة بين حامل لقب الدوري وحامل لقب كأس الملك أو وصيفه، لمشاركة 4 فرق وتغيير موعده من بداية الموسم لشهر كانون الثاني/ يناير.

وحسب التصويت، فقد رفض 39،7 المقترح مقابل موافقة 2،2، وامتناع 1،1 عن التصويت.

وحسب تقارير إعلامية، ففريقا برشلونة وريال مدريد هما الوحيدان اللذان صوتا لفائدة تغيير نظام كأس السوبر الإسباني مقابل رفضه من طرف الجميع.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفاوض السلطات السعودية من أجل احتضان كأس السوبر في نسخته الجديدة بداية من كانون الثاني/ يناير 2020 لمدة 6 سنوات مقابل مبلغ 30 مليون دولار للسنة.

وبهذا التصويت يكون خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد وجه ضربة قوية لغريمه لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث تتسم العلاقة بين الطرفين بالجفاء والتوتر والاتهامات المتبادلة.