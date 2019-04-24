صحيفة إسبانية تكشف عن ضحايا ثورة زيدان في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل الثورة التي سيقودها الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد الموسم المقبل.

وعانى ريال مدريد من موسم كارثي على المستويين المحلي والأوروبي، إذ خسر الدوري الإسباني، ويحتل حاليًّا المركز الثالث، وخرج من بطولة كأس إسبانيا على يد برشلونة بالخسارة 4-1 في مباراتي الدور نصف النهائي، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بهزيمة مهينة 3-5 بمجموع المباراتين أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة ”الكونفدنسيال“ الإسبانية، إن زيدان وضع بالفعل خطة الإحلال والتجديد التي سيقودها في ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، إذ عرض على إدارة النادي قائمة اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم برفقة الميرنغي.

وأضافت: ”يأتي الويلزي غاريث بيل على رأس تلك القائمة، حيث يرفض زيدان استمراره برفقة الريال في الموسم المقبل“.

وتابعت: ”تضم القائمة أيضًا كلًّا من الحارس تيبو كورتوا، وماركوس لورينتي، وداني سيبايوس، وماريانو دياز، وسوف يكون العامل الحاسم في الاستغناء عن البلجيكي كورتوا هو إمكانية التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي“.

وتابعت الصحيفة: ”هناك أسماء أخرى يمكن أن تنضم إلى ثورة زيدان في ريال مدريد، وعلى رأسهم الفرنسي رافائيل فاران، الذي لا يشعر بالراحة في الريال، إضافة إلى لاعب الوسط إيسكو، وكلاهما يملك عروضًا مغرية من أندية إيطالية وإنجليزية، ويمكن أن يتم استغلال المقابل المادي من بيعهما في تمويل صفقات الميرينغي للموسم الجديد“.

وأشارت ”الكونفدنسيال“ إلى أن هناك 3 لاعبين آخرين يمكن أن يدخل أحدهم في صفقات تبادلية، أو يتم بيعه بمقابل مادي كبير حال تلقيه عرضًا مناسبًا، مع إمكانية التعاقد مع بدائل لهم، وعلى رأسهم الألماني توني كروس، والبرازيلي مارسيلو، والكرواتي لوكا مودريتش.