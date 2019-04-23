ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس (صورة)

واصل فريق برشلونة، يوم الثلاثاء، التغريد على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 80 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 54 لتشهد الهدف الأول لبرشلونة عبر كارليس ألينيا.

وفي الوقت الذي بحث فيه ألافيس عن التعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبرشلونة نفذها الأورغوياني لويس سواريز في الشباك في الدقيقة 60.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج برشلونة فائزًا باللقاء.