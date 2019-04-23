أهداف مباراة ألافيس وبرشلونة.. 2-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل كارليس ألينيا الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره ألافيس، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بالجولة الـ 34 من الدوري الإسباني على ملعب ”مينديزوروزا“.

هدف ⚽️ "التيكي تاكا" تأخذ مجراها وتنتج عن الهدف الأول للبارسا عن طريق ألينا ???? ألافيس 0 برشلونة 1#beINLiga #AlavesBarca pic.twitter.com/LxtfvlCBJX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 23, 2019

هددددددددددددددددددددددددددف برشلونة الأول " كارلوس إلينيا

via @i7S8R_ pic.twitter.com/SNIuvX6gHR — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD311) April 23, 2019

وفي الدقيقة 60 يسجل سواريز الثاني لبرشلونة.

هددددددددددددددددددددددددددف برشلونة الثاني " سواريز "

via @i7S8R_ pic.twitter.com/5Jklz2WgI9 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD311) April 23, 2019

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليغا الإسبانية برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، ويحتاج 6 نقاط فقط من مبارياته الخمس المتبقية في المسابقة لإحراز اللقب، فيما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للاقتراب بشدة من لقب الدوري الإسبانى للمرة الثانية على التوالي، ومن الجائز أن يحقق البارسا اللقب، حال فوزه بلقاء اليوم، وخسارة منافسه المباشر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه فالنسيا في اللقاء الذي سيقام فى السابعة والنصف مساء على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية.

من جهته يرغب ألافيس فى تحقيق الفوز في ظل سعيه للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث لا يفصله عن صاحب المركز الرابع خيتافي 8 نقاط فقط، أو ضمان المشاركة في الدورى الأوروبي الموسم المقبل، حال إنهاء الموسم في المركز السابع.