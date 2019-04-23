أهداف مباراة ألافيس وبرشلونة.. 2-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

أهداف مباراة ألافيس وبرشلونة.. 2-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كارليس ألينيا الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره ألافيس، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بالجولة الـ 34 من الدوري الإسباني على ملعب ”مينديزوروزا“.

وفي الدقيقة 60 يسجل سواريز الثاني لبرشلونة.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليغا الإسبانية برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، ويحتاج 6 نقاط فقط من مبارياته الخمس المتبقية في المسابقة لإحراز اللقب، فيما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للاقتراب بشدة من لقب الدوري الإسبانى للمرة الثانية على التوالي، ومن الجائز أن يحقق البارسا اللقب، حال فوزه بلقاء اليوم، وخسارة منافسه المباشر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه فالنسيا في اللقاء الذي سيقام فى السابعة والنصف مساء على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية.

من جهته يرغب ألافيس فى تحقيق الفوز في ظل سعيه للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث لا يفصله عن صاحب المركز الرابع خيتافي 8 نقاط فقط، أو ضمان المشاركة في الدورى الأوروبي الموسم المقبل، حال إنهاء الموسم في المركز السابع.

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