تشكيلة مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس الرسمية في الدوري الإسباني

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة، اليوم الثلاثاء ضد ديبورتيفو ألافيس.

ويحل البارسا ضيفًا على ألافيس، ضمن مواجهات الجولة 34 للدوري الإسباني.

وقرر فالفيردي، ترك ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لإراحته، ودفع بباقي أسلحته من أجل حسم اللقاء.

وضم تشكيل برشلونة:

مارك تير شتيغن، نيسلون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، سيرجي روبيرتو، كارليس آلينيا، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، ديمبلي، كوتينيو، سواريز.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، ويحتل آلافيس المركز الثامن بـ46 نقطة.

أما تشكيلة ديبورتيفو ألافيس جاءت كالآتي:

باتشيكو، مارتين، نافارو، لاجوارديا، دوراتي، داركو، غارسيا، بينا، جوني، رولان، باستون.