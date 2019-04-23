ريال مدريد يبدأ خطة التخلص من الحارس تيبو كورتوا

كشف موقع “ Libertad Digital “الإسباني عن رغبة إدارة ريال مدريد في التخلص من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف القادم، والاعتماد بشكل رسمي على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وحسب الموقع، فأسباب انقلاب ريال مدريد على الحارس البلجيكي هي تقنية وشخصية، حيث وصل الحارس في الصيف كأفضل حارس في العالم، لكنه لم يقدم مستوى مميزًا وتلقى العديد من الأهداف وارتكب عدة أخطاء في لقاءات مهمة.

كما أن الحياة الشخصية للحارس الدولي البلجيكي على وسائل الإعلام تغضب إدارة الفريق التي تفضل أن تبقى حياة اللاعبين الشخصية بعيدة عن وسائل الإعلام.

وحسب الموقع، فإدارة ريال مدريد متفقة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على القرار لكون الفريق يضم حارسًا جيدًا هو الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي أعاده المدرب الفرنسي للرسمية بعدما فقدها رفقة لوبيتيجي وسولاري.

ويملك ريال مدريد حارسًا شابًا هو الأوكراني أندري لونين الشاب المعار لليغانيس، والذي سيعود للفريق الصيف القادم.

ويأمل ريال مدريد في استعادة 40 مليون يورو التي دفعها لتشيلسي للتعاقد مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يستعد لظهوره الأول مع المدرب الفرنسي خلال لقاء خيتافي بعد عودته من الإصابة.