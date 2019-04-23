لهذا السبب.. برشلونة سيحتفظ بدرع الدوري الإسباني مدى الحياة

يواجه نادي برشلونة اليوم، ديبورتيفو ألافيس برسم الجولة 34 من الدوري الإسباني بحثًا عن الفوز والانتظار؛ لكونه قد يتوج باللقب رسميًا في حال خسارة أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا الأربعاء.

وبإمكان برشلونة حسم اللقب أيضًا رسميًا السبت القادم، خلال مواجهة ليفانتي برسم الجولة 35 عبر تحقيق الفوز، لكن موعد تسلمه درع الدوري الإسباني ”كأس الليغا“ يبقى مرهونًا بموعد حسم اللقب.

وقرر لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني الحالي منح كأس الليغا للفائز في نفس الموسم، عكس المواسم الماضية الذي غالبًا ما كان اللقب يمنح بعد انتهائه، لكن برشلونة في حاجة لحسم اللقب في الجولة 34 لتسلم الكأس في اللقاء القادم أمام ليفانتي، أو انتظار الجولة 37 حين يستضيف خيتافي بالكامب نو في حال حسم اللقب خلال الجولة 35.

وتقضي القوانين بمنح الفريق الفائز الكأس بعد حسم اللقب نهائيًا في أول لقاء يلعبه في ملعبه.

وسيحتفظ برشلونة بالكأس بشكل نهائي مدى الحياة؛ لكونه توج باللقب الثالث في 5 مواسم بعد ألقاب 2014-2015 و2015-2016 واللقب الحالي 2018-2019 .

ويحصل أيضًا الفريق الذي يفوز باللقب 3 مرات متتالية على الكأس، لكن الاتحاد الإسباني يضع أيضًا عدة اعتبارات من بينها تقارب الألقاب ومنها الفوز بـ3 ألقاب في 5 مواسم.