تقرير: غاريث بيل يبلغ ريال مدريد بقراره ويعقّد خطط زيدان

وجّه الويلزي الدولي غاريث بيل صدمة قوية إلى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، يمكن أن تمثل انقلابًا لخطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن بيل أبلغ إدارة الريال رسميًا أنه لا يريد الرحيل عن سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الجاري، ويرغب في البقاء رفقة الميرينغي خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”إدارة ريال مدريد قررت في وقت سابق الاستغناء عن غاريث بيل، وعرضه للبيع، ووافقت على أن يختار اللاعب النادي الذي يريد الانضمام إليه، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني“.

ويحصل غاريث بيل (29 عامًا) على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، ويريد الريال بيع اللاعب للتخلص من التكلفة المادية لاستمراره رفقة الفريق، إضافة إلى الاستفادة من المقابل المادي من الصفقة.

ومضت الصحيفة بقولها: ”رغبة غاريث بيل في البقاء رفقة ريال مدريد من شأنها أن تعقّد خطة زيدان في تجديد دماء الريال، وثورته المنتظرة في الموسم المقبل، بعد موسم كارثي خرج فيه النادي صفر اليدين محليًا وأوروبيًا“.

وينتهي عقد بيل رفقة ريال مدريد في صيف 2022، علمًا بأنه لعب هذ الموسم 39 مباراة مع النادي الملكي، أحرز خلالها 14 هدفًا، وصنع 6 أخرى.