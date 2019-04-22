كريم بنزيما وأسباس يخطفان الأضواء.. ضمن أبرز 5 نقاط بالجولة الـ33 للدوري الإسباني

سطر كريم بنزيما تاريخًا في ريال مدريد مع احتدام المنافسة بين الفرق على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

كما يستحق أياغو أسباس الحصول على جائزة أفضل لاعب في إسبانيا هذا العام، رغم دفاعه عن ألوان سيلتا فيغو المتعثر.

وفيما يلي أبرز 5 نقاط من جولة هذا الأسبوع من المسابقة.

* صحوة بنزيما مع ريال مدريد

في آخر أيام كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد كانت التشكيلة بأكملها تتمحور حول المهاجم البرتغالي وربما كان كريم بنزيما أكثر لاعب عانى من ذلك.

وساعد مجهود بنزيما الوفير والتحرك الذكي في الملعب زميله رونالدو على التألق، لكن مسيرته الشخصية تأثرت، حيث سجل 16 هدفًا فقط في آخر موسمين سابقين بالدوري.

ورغم أنه، ومن دون شك تأثر ريال كثيرًا برحيل رونالدو فإن بنزيما وجد فرصة للتألق في غيابه ورفعت الثلاثية التي سجلها أمام أتليتيك بلباو حصيلته إلى 21 هدفًا هذا الموسم.

وعلاوة على ذلك سجل اللاعب الفرنسي آخر ثمانية أهداف أحرزها ناديه، وهو إنجاز لا يضاهيه أي لاعب آخر في تاريخ النادي العريق، ولا حتى كريستيانو رونالدو.

* الصراع يشتعل على المربع الذهبي

في الوقت الذي تنحصر فيه المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، حتى أصبحت حكرًا عليهم اشتعل الصراع بين الأندية على إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وكان إشبيلية، الذي بدأ الجولة وهو في المركز الرابع، أكبر الخاسرين هذا الأسبوع بعد هزيمته أمس الأحد 3-صفر أمام مستضيفه خيتافي الذي قفز فوقه ليحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ويحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 54 نقطة متفوقًا بنقطتين على إشبيلية.

وازدادت الأمور سوءًا للفريق الأندلسي بعد فوز فالنسيا على مستضيفه ريال بيتيس ليتراجع إشبيلية للمركز السادس بفارق المواجهات المباشرة مع فالنسيا، الذي خسر مرة واحدة في آخر 22 مباراة خاضها في كل المسابقات.

* أسباس مرشح فوق العادة لجائزة أفضل لاعب

يغيب اللاعبون الذين يدافعون عن ألوان أندية تعاني في مؤخرة الترتيب دومًا عن المنافسة على الجوائز الفردية، لكن إذا نجح سيلتا فيغو في البقاء هذا الموسم فإن إياغو أسباس سيكون له شأن كبير.

وقاد أسباس فريقه للفوز على جيرونا المتعثر مثله بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في الانتصار 2-1 ليتقدم سيلتا فيغو إلى المركز الـ15.

وسجل مهاجم إسبانيا 16 هدفًا في الدوري هذا الموسم منها ستة في آخر أربع مباريات فاز بها سيلتا جميعا.

* لطمة لآمال هويسكا ورايو

كانت مباراة هويسكا ورايو فايكانو يوم السبت مثالًا حقيقيًا على المواجهات التي تعد نظريًا بست نقاط في صراع الإفلات من الهبوط، حيث يبتعد الفريقان بثماني وست نقاط عن منطقة الأمان، على الترتيب.

وكان انتصار أي طرف سيقوده إلى الأمان، ويمنحه دفعة معنوية للقتال على البقاء بين الكبار في آخر خمس مباريات من الموسم.

لكن لسوء الحظ تعادل الفريقان ليواجها مهمة صعبة جدًا للبقاء في الأضواء.

* المتعة والإثارة تستمر مع الحكم لاهوز

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مثل تويتر، لم يجد المغردون أفضل من الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز للحديث عن قراراته.

وينظر إلى لاهوز على نطاق واسع على أنه أفضل حكم في إسبانيا، ويبدو أن الأحداث الدرامية لا تفارق الحكم البالغ من العمر 42 عامًا، حيث كان بطلًا لمواجهة خيتافي وإشبيلية في الصراع على إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وحسم خيتافي معركته أمام إشبيلية على المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بفضل ثنائية خورخي مولينا في الفوز 3-صفر، يوم الأحد.

ولم يحتسب لاهوز ركلة جزاء في البداية قبل أن يغير رأيه بعد استشارة حكم الفيديو المساعدة ليحرز خايمي ماتا هدف التقدم لخيتافي وهدفه 14 هذا الموسم.

وسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ للضيوف قبل نهاية الشوط الأول، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لخيتافي من لمسة يد أيضًا.

وتسبب سيرجيو أسكوديرو، الذي حصل على الإنذار الأول للاعتراض على ركلة الجزاء الأولى، في الركلة الثانية وحصل على الإنذار الثاني قبل طرده.

وأحرز مولينا الهدف الثاني قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأشهر الحكم لاهوز البطاقة الحمراء لجين داكونام لاعب خيتافي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو عقب تدخل قوي ضد خيسوس نافاس.