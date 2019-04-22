تقرير: الحرس القديم في ريال مدريد يرفض الاستسلام ويصعب مهمة زيدان في الميركاتو الصيفي

تحدثت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن الحرس القديم في ريال مدريد، الذي يرفض الرحيل ويصر على البقاء رغم الشائعات التي تطارد أغلب أفراده وتضعهم في قلب التغيير المنتظر في الصيف المقبل.

وركزت الصحيفة على مردود اللاعبين ومستواهم أمام أتلتيكو بلباو خلال اللقاء الذي أقيم في ”سانتياغو بيرنابيو“ وانتهى لصالح الفريق الملكي 3-0.

وقدم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مستوى مميزًا وصد عدة كرات أبرزها للمهاجم إينايكي ويليامس، مؤكدًا على رغبته في التنافس بقوة على مركزه الأساسي الموسم المقبل رغم تواجد البلجيكي تيبو كورتوا.

وكان وسط ميدان الفريق المكون من البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش مميزًا في اللقاء، وأكد الثنائي الألماني والكرواتي في تصريحات صحفية أنهما لا يفكران في الرحيل وأن أملهما البقاء لفترة أطول في ريال مدريد.

كما واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تألقه وسجل هدفه الثامن على التوالي وهاتريك في اللقاء ليدخل تاريخ ريال مدريد من الباب الواسع، ليصفه المدرب زين الدين زيدان بـ“أفضل مهاجم في العالم“.

وكان البرازيلي مارسيلو مفاجأة اللقاء بعد مستواه المميز في الدفاع حيث غطى مركزه بشكل جيد وعاد بسرعة في كل محاولات الفريق المنافس.

ورغم كون الويلزي غاريث بيل كان الوحيد من الحرس القديم الذي لم يقدم مستوى جيدًا في اللقاء وتلقى صافرات الاستهجان من الجماهير، لكن المحيطين به يؤكدون على رغبته في البقاء.

وبحسب الصحيفة، فالمستوى الذي يقدمه الحرس القديم في ريال مدريد يصعب مهمة الفرنسي زين الدين زيدان في وضع لائحة المغادرين في الصيف المقبل.