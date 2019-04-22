مارسيلو يرد على تقارير عدم سعادته في ريال مدريد

قال مارسيلو، مدافع ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، إن شائعات رغبته في الرحيل خاطئة وأصر على أنه سعيد بوجوده في النادي.

وفقد اللاعب البرازيلي، الذي كان مؤثرًا منذ انضمامه في 2007، مكانه لصالح الشاب سيرجيو ريغويلون في وقت سابق من الموسم وربطت وسائل الإعلام الإسبانية اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس على مدار الستة أشهر الأخيرة.

وربما خرج المدافع البالغ عمره 30 عامًا من حسابات المدربين السابقين يولن لوبتيجي وسانتياغو سولاري، لكنه استعاد مكانه منذ عودة زين الدين زيدان.

وبعد مشاركته في التشكيلة الأساسية في خمس من ست مباريات منذ عودة المدرب الفرنسي يشعر مارسيلو أنه حان الوقت للحديث عن مستقبله بعد الانتصار 3-صفر على أتليتيك بيلباو، يوم الأحد.

وقال: ”أنا أركز مع النادي. كل ما حدث طيلة الموسم لم يؤثر علي على الإطلاق. واصلت الاجتهاد ومساعدة زملائي سواء كنت ألعب أم لا.

”كنت هنا دائماً من أجلهم وأدعم الجميع. اللعب أو عدم اللعب هو جزء من الموسم، ومن أن نكون لاعب كرة قدم لكني لم أتوقف عن العمل أو مساعدة زملائي. لو لعبت فهذا أفضل“.

وأضاف: ”الجميع هنا يعلمون أنني سعيد وأوضح ذلك كل يوم سواء بالتدريب أو اللعب وارتداء هذا القميص“.

وتابع: ”الكثير قيل عني من الخارج. أعتقد، لا أنا لا أعتقد، فأنا أعلم أن مدريد منزلي وكل من يعرفني يعلم الحقيقة“.