ماركا تنشر صورة نادرة لميسي وزوجته أنتونيلا وهما على الشاطئ (شاهد)‎

نشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية صورة قديمة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو طفل، وصفتها الصحيفة بـ“الصورة النادرة“، بصحبة رفيقته أنتونيلا، والتي تزوجها فيما بعد.

وتزوج ميسي من صديقته أنتونيلا روكوزو العام الماضي ولديهما ثلاثة أبناء أكبرهم تياغو ويبلغ عمره ست سنوات ثم ماتيو (ثلاث سنوات) وأخيرًا تشيرو وعمره تسعة شهور.

وظهر ميسي في الصورة مع أنتونيلا وبعض من الأصدقاء وهم يمرحون على الشاطئ، حيث كان الثنائي في عمر الطفولة.

كان ليونيل ميسي في العاشرة من عمره حين التقى أنتونيلا للمرة الأولى، حيث كان برفقة صديق له يدعى لوكاس سكاغليا وكانا يلعبان كرة القدم على ضفاف نهر ريو بانيرا.

وحين بلغ عامه الـ21 أعلن كشف ميسي عن العلاقة التي تجمعه وأنتونيلا، وقال في حديث للتلفزيون الرسمي في كتالونيا: ”نعم، لدي حبيبة وهي تقيم في الأرجنتين.. أشعر بالارتياح معها“.