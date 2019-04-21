أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو.. ثلاثية من كريم بنزيما (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو.. ثلاثية من كريم بنزيما (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ريال مدريد وضيفه أتلتيك بلباو، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني

وتلقى بنزيما كرة عرضية من ماركو أسينسيو ليضعها في الشباك بضربة رأس في الدقيقة 47.

وسجل بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 70 بمساعدة لوكا مودريتش.

ووقع بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 90 بمساعدة غاريث بيل.

يبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز ومواصلة اللحاق بأتلتيكو مدريد الثاني، بعد أن تعادل النادي الملكي 1/1 مع ليغانيس في الجولة الماضية.

ويملك ريال مدريد 61 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 46 نقطة لأتلتيك بلباو في المركز السابع.

ولم يخسر أتلتيك بلباو في آخر 3 مباريات أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهي أفضل سلسلة خالية من الهزائم منذ فوزه 3 مرات متتالية مع المدرب إرنستو فالفيردي بين مارس 2004 وفبراير 2005.

وخسر أتلتيك بلباو في 12 من آخر 13 مباراة في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، وتعادل مرة واحدة، في حين تلقى هناك 45 هدفًا في المجموع، بمعدل 3.4 في المباراة الواحدة.

اترك تعليقاً