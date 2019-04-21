نادي برشلونة يتراجع عن صفقة راشفورد.. تعرف على السبب

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يبحث عن ضالته الهجومية، مع رغبته في ضم مهاجم مميز، في ظل النقص العددي الشديد الذي يعانيه البلوغرانا في مركز رأس الحربة، الذي لا يتوافر فيه سوى الأوروغواياني لويس سواريز، دون أي بدائل.

وتلقت آمال برشلونة في التدعيم الهجومي صدمة كبيرة، بعد أنباء عن وجود اتفاق شبه نهائي بين نادي ريال مدريد والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، والذي كان هدفاً للبارسا.

وحسب صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية، فإن مسؤولي نادي برشلونة تراجعوا عن صفقة المهاجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، الذي أشارت تقارير إلى رغبة البلوغرانا في ضمه بداية من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن إدارة برشلونة ترى أن المقابل المادي الضخم الذي يمكن من خلاله الحصول على خدمات راشفورد سيكون مبالغاً فيه للغاية، ويمكن أن يجدوا ضالتهم بمقابل أقل.

وينتهي عقد راشفورد، البالغ من العمر 21 عاماً، في يونيو 2020، ويوجد في عقده بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

ولعب راشفورد 42 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، أحرز خلالها 13 هدفاً، وصنع 9 أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد يرفضون تماماً فكرة التخلي عن راشفورد، لأنه أحد العناصر الأساسية التي سيبني عليها النرويجي أولي غونار سولشاير خطته للمنافسة على الألقاب بداية من الموسم المقبل، مع الصفقات الجديدة المتوقع وصولها إلى ”أولد ترافورد“.

وكانت تقارير سابقة أكدت أن إدارة برشلونة مستعدة لدفع 100 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم راشفورد، ولكن يبدو أن مسؤولي النادي الإنجليزي رفضوا العرض البرشلوني، وطلبوا مقابلاً تعجيزياً، ما أجبر مسؤولي البارسا على التراجع.