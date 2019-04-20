أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على إيبار في الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على مضيفه إيبار 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في المرحلة الـ 33 من الدوري الإسباني.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه توماس ليمار الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إيبار عند 40 نقطة في المركز 13.

يذكر أن هذا الفوز هو رقم 20 لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 5 مباريات، والتعادل في 8، فيما تعد هذه الخسارة رقم 11 لإيبار في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 13.

وفي مباراة ثانية، انتزع سيلتا فيغو فوزًا صعبًا من ضيفه جيرونا 2 / 1.

وتقدم سيلتا فيغو بهدف سجله إياجو أسباس في الدقيقة 34، وتعادل جيرونا عن طريق كريستيان بورتوجيس في الدقيقة 48، ثم سجل سفيان بوفال هدف الفوز لسيلتا فيجو في الدقيقة 69.

ورفع فيغو رصيده إلى 35 نقطة في المركز 14، وتوقف رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز 15.