التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني (صورة)

يستعد نادي برشلونة لخطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، عندما يستضيف منافسه ريال سوسيداد، على ملعب كامب نو اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ33 من المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 74 نقطة، مقابل 41 نقطة لريال سوسيداد في المركز العاشر.

وتوقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جيرارد بيكيه، لينغليت، جوريدي ألبا، نيلسون سيميدو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.

في حين توقعت الصحيفة أن يلعب ريال سوسيداد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

الدفاع: جوسيبا زالدوا، آرتيز أيلوستوندو، دييغو لورينتي، تيو هيرنانديز.

الوسط: ميكيل مورينو، روبن باردو، إيغور زوبيلديا

الهجوم: ويليان خوسي دي سيلفا، ميكيل أويارزابال، خوان ميغيل خمينيز لوبيز.

في حين توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جيرارد بيكيه، لينغليت، جوردي ألبا، نيلسون سيميدو.

الوسط: بوسكيتش، راكيتيتش، فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.

وتوقعت الصحيفة أن يلعب ريال سوسيداد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

الدفاع: جوسيبا زالدوا، آرتيز ايلوستوندو، دييغو لورينتي، آهين مونيز.

الوسط: ميكيل مورينو، لوكا سانغالي، إيغور زوبيلديا.

الهجوم: ويليان خوسي دي سيلفا، ميكيل أويارزابال، خوان ميغيل خمينيز لوبي

في حين جاء توقع صحيفة ”سبورت“ لتشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جيرارد بيكيه، لينغليت، جوريدي ألبا، نيلسون سيميدو.

الوسط: آرثر، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.

في حين توقعت الصحيفة أن يلعب ريال سوسيداد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

الدفاع: جوسيبا زالدوا، آرتيز ايلوستوندو، دييغو لورينتي، آهين مونيز.

الوسط: ميكيل مورينو، روبن باردو، إيغور زوبيلديا.

الهجوم: ويليان خوسي دي سيلفا، ساندرو راميريز، ميكيل أويارزابال.