قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو.. إصابة جديدة تضرب دفاع الملكي

قال نادي ريال مدريد الإسباني إن مدافعه ألفارو أودريزولا أصيب في عظمة الترقوة اليسرى (الكتف الأيسر) بعد إجراء فحوصات طبية إثر نقله إلى المستشفى من مركز تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

وأُصيب المدافع البالغ من العمر 23 عامًا، إثر احتكاك مع البرازيلي فينسيوس جونيور العائد للفريق، بعد فترة غياب بسبب الإصابة منذ لقاء الإياب أمام أياكس الهولندي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشارك أودريوزولا في 4 مباريات رفقة الفرنسي زين الدين زيدان مستفيدًا من غياب داني كارفاخال بسبب الإصابة، ولعب في الموسم الحالي 22 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو الأحد المقبل لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.