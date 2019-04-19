لاعب أياكس أمستردام يرفض ريال مدريد

ألمح ريكاردو شيليبير، وكيل أعمال الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، إلى رفض موكله الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مفضلًا اللعب في الدوري الإيطالي.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ عن ريكاردو قوله: ”الدوري الإيطالي وخاصة إنتر ميلان، يعد وجهة مفضلة للاعبي الأرجنتين“.

وأضاف، ”الأرجنتينيون عبارة عن إيطاليين يتحدثون اللغة الإسبانية، كل شيء مألوف في بلدك، العيش في إيطاليا يشبه إلى حد ما البقاء في المنزل“.

وكان الظهير الأيسر نيكولاس تاليافيكو عنصرًا أساسيًا في تغلب أياكس على ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ثم يوفنتوس الإيطالي في ربع النهائي، ويلتقي النادي الهولندي في نصف النهائي مع توتنهام الإنجليزي.

ولعب تاليافيكو، البالغ من العمر 26 عامًا، 39 مباراة مع أياكس الموسم الحالي، سجل فيها 5 أهداف وصنع 6، علمًا أن عقده مع النادي الهولندي يمتد حتى العام 2022.

وسيحصل أياكس على أموال طائلة الصيف المقبل، حيث يرتبط عدد كبير من لاعبيه بالانتقال إلى كبار أندية أوروبا، إذ يتردد أن برشلونة ويوفنتوس يتنافسان على ماتياس دي ليخت، الذي قد يكلف 80 مليون يورو، إضافة إلى دوني فان دي بيك ودوشان تاديتش ودافيد ناريس، علمًا أن أياكس باع فرينكي دي يونغ إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو.