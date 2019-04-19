ريال مدريد يقترب من حسم صفقة لوكا يوفيتش

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد اقترب بشدة من ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن المباحثات بين مسؤولي ريال مدريد ونظرائهم في النادي الألماني تسير بإيجابية، وأنه من المتوقع أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال أيام.

ومضت الصحيفة تقول: ”أرسل ريال مدريد كشافين لمتابعة يوفيتش في الدوري الألماني، إضافة إلى مباريات مسابقة الدوري الأوروبي، حيث قاد يوفيتش فريقه إلى دور نصف النهائي، بعد عبور عقبة بنفيكا البرتغالي، وسيلاقي تشيلسي الإنجليزي“.

وأشارت إلى أن سعر يوفيتش سيتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو.

وشارك يوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، في 41 مباراة هذا الموسم مع انتراخت فرانكفورت، أحرز خلالها 25 هدفًا، وصنع 7 آخرين.

وفعّل آنتراخت فرانكفورت بند شراء يوفيتش من بنفيكا البرتغالي منذ يومين، بعد أن كان يلعب في صفوف الفريق الألماني على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بشرائه مقابل 7 ملايين يورو.

وكان يوفيتش هدفًا لنادي برشلونة الإسباني في البداية، إلا أن المفاوضات تعثرت مع مديري أعمال اللاعب، بعد أن فتحوا مزايدة مالية على الصفقة، وهو الأسلوب الذي رفضه مسؤولو برشلونة، وانسحبوا من الصفقة.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان في تدعيم خط هجوم الفريق بصفقة هجومية، في ظل عدم وجود بدائل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الفريق.