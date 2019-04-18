دييغو كوستا يتمرد في أتلتيكو مدريد

لم يتدرب المهاجم الإسباني دييغو كوستا رفقة زملائه في أتلتيكو مدريد، في إشارة اعتبرتها الصحف الإسبانية تمردًا من اللاعب الذي انتهى موسمه بعد إيقافه 8 مباريات على خلفية شتمه لحكم لقاء فريقه أمام برشلونة.

وحضر اللاعب لمركز تدريبات أتلتيكو مدريد اليوم الخميس، لكنه لم ينزل للملعب للتدريب مع زملائه مما يؤشر على قرب نهاية مشواره رفقة الفريق في ظل أخبار تتحدث عن إمكانية رحيله للدوري الصيني الممتاز.

وأثناء مغادرته مركز التدريبات استفز المهاجم البرازيلي الأصل الصحافة الإسبانية، وخصوصًا صحيفة ”أس“ بعدما وقف لأنصار الفريق ورفض الإجابة عن سؤال حول سبب عدم مشاركته في التدريبات وقام برفع صوت الموسيقى في سيارته.

ولم يسجل كوستا سوى 5 أهداف في 21 لقاء هذا الموسم، وتعرض لعدة إصابات أبعدته عن الملاعب فترة طويلة، واضطر الفريق للتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا في الشتاء الماضي.