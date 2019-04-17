تمهيدًا لبيعه.. إينتراخت فرانكفورت يتعاقد رسميًا مع لوكا يوفيتش

أنهى إينتراخت فرانكفورت الألماني صفقة التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مقابل 6 ملايين يورو من بنفيكا البرتغالي تمهيدًا لبيعه فيما بعد.

ويلعب المهاجم الصربي البالغ من العمر 21 عامًا في صفوف النادي الألماني على سبيل الإعارة من بنفيكا منذ يونيو/حزيران 2017 تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة ”أية بولا“ البرتغالية عن المدير الرياضي للنادي الألماني، فريدي بوبيتش، قوله إن الصفقة تم حسمها مقابل6 ملايين يورو، بالإضافة إلى حصول بنفيكا على 20 ٪ من أي صفقة مستقبلية.

وقال بوبيتش:“لقد قمنا بتفعيل خيار الشراء، ولا أعرف ما إذا كان سيرحل الآن أو في غضون عام أو عامين، لكننا جميعًا سنفوز، لكنه وضع مفيد لكلا الناديين“.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الشاب في ظل العلاقة الجيدة بين النادي الملكي وإينتراخت بفضل الانتقالات التي تمت بين الناديين على مدار السنوات الماضي، فضلًا عن أن ريال مدريد سيدعو إينتراخت للمشاركة العام المقبل في الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لأول لقب أوروبي للنادي الملكي.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن هذه إحدى نقاط القوة التي سيعتمد عليها ريال مدريد في ضم اللاعب في ظل المنافسة الشرسة مع برشلونة.

وقال ميلان يوفيتش والد اللاعب ”لدى لوكا العديد من العروض أحدها من برشلونة، لكنه غير مهتم الآن، وهو غير متأكد ما إذا يمكنه المشاركة في التشكيلة الأساسية لبرشلونة“.

ومن المتوقع أن ينهي ريال مدريد صفقة يوفيتش مقابل ما بين 50 و60 مليون يورو، وهو ثاني أفضل هداف في الدوري الألماني، والدوري الأوروبي، حيث سجل 17 هدفًا في البوندسليغا أي أقل 4 أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.