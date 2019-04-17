تقرير: طريق ميسي ”ممهد“ نحو الكرة الذهبية

ذكرت صحيفة “ سبورت “ الكتالونية أن الطريق أصبح ممهدًا أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للفوز بكرة ذهبية سادسة في مسيرته بعد إقصاء غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه يوفنتوس على يد أياكس الهولندي.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة وضع يده على لقب الليغا ويلعب نهائي كأس الملك أمام فالنسيا ووحدها دوري أبطال أوروبا قد تساهم بشكل كبير في منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية حيث يتصدر حاليًا ترتيب هدافي النسخة الحالية وبلغ نصف النهائي.

وأكدت سبورت أن دوري الأبطال يبقى المقياس الأساسي لمنح الجائزة، وهو ما يمنح عدة لاعبين ما زالوا في السباق فرصة حرمان ميسي من لقبها، كون فرقهم ما زالت في المنافسة على اللقب القاري والألقاب المحلية.

وحددت سبورت 7 أسماء قادرة على خطف الجائزة من ميسي المرشح الأول وخلافة الكرواتي لوكا مودريتش على عرش الكرة الذهبية وهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإنجليزي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي والهولنديان دي ليخت ودي يونغ من أياكس الهولندي والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فان ديك من ليفربول.