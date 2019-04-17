بعد 3 أشهر من الواقعة.. نادي برشلونة ارتكب مخالفة بإشراك شومي في كأس ملك إسبانيا

أعلنت القاضية كاركن بيريز من لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني اليوم الأربعاء أن برشلونة خرق القوانين بإشراك لاعبه الشاب شومي في ذهاب دور 16 من كأس ملك إسبانيا أمام ليفانتي يوم 10 كانون الثاني/يناير الماضي لكن القرار لن يؤثر على نهائي كأس ملك إسبانيا الذي يجمع الفريق أمام فالنسيا.

وأكد القرار أن برشلونة خرق القوانين بإشراك لاعبه البالغ من العمر 19 سنة والذي طرد رفقة الفريق الثاني في دوري الدرجة الثانية ”ب“ لكن ليفانتي لم يتقدم بشكوى في الأجل القانوني، ما أدى إلى رفضها أمام كل اللجان المختصة بما في ذلك محكمة التحكيم الرياضية الإسبانية.

وحاول ليفانتي منع برشلونة من المواصلة وأصر على دراسة الحالة قبل استكمال المسابقة لكن المحكمة الرياضية الإسبانية رفضت طلبه.

ولم يتبق أمام ليفانتي سوى المطالبة بتعويض مالي جراء إقصائه بشكل غير قانوني أمام برشلونة أمام اللجان المختصة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.