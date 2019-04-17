تقارير: نادي برشلونة حسم صفقة ضم ماتياس دي دليخت

كشفت شبكة ESPN العالمية، نقلًا عن مصدر لها داخل نادي برشلونة، بأن الإدارة حسمت صفقة ضم اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت بمبلغ يعادل 80 مليون يورو.

وأوضحت ESPN: ”المصدر قال لنا إن عددًا من اللاعبين سيغادر برشلونة هذا الصيف، حيث إن البلوغرانا يسعى لتمويل كل هذه الصفقات بوصول دي يونغ وتوديبو ثم دي ليخت ومازال البحث عن مهاجم وظهير أيسر جاريًا“.

ويبدو الهولندي البالغ 19 عامًا أقرب من أي وقت مضى بالرحيل عن صفوف الفريق الهولندي والوجهة الأقرب برشلونة، ليجاور زميله فرينيكي دي يونغ.

ويضم برشلونة كل من جيرارد بيكيه وكليمون لينغليه وتوماس فيرمايلين وجان كلير توديبو ليجمع بين الشباب والخبرة في خطه الخلفي.

❗️???? | FC Barcelona are close to reaching an agreement to sign Matthijs de Ligt from AFC Ajax. [ESPN ????] pic.twitter.com/jtTsQc4xZf — Culé Source (@CuleSource) April 17, 2019

وكان إيرك تين هاغ، مدرب أياكس، قد أكد سابقًا أن دي ليخت سيكون موسمه الأخير في هولندا، دون توضيح هوية فريقه المستقبلي سواء برشلونة أو بايرن ميونخ.

ونفى دي ليخت، من جانبه، أي اتفاق للانتقال لصفوف برشلونة الصيف المقبل واللحاق بزميله دي يونغ.

قائد أياكس نجح في الوصول بفريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما هزم يوفنتوس في عقر داره بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي البطولة، وكان أياكس قد تعادل ذهابًا 1-1 في هولندا.

وحين سُئل من أحد الصحفيين حول إن كان سيُعلن شيئًا يخص انتقاله للبارسا، قال دي ليخت: ”إعلان؟ لا يوجد شيء ليُعلن“.

الصحفي أصر على السؤال، فأجاب الهولندي: ”نحن الآن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأصحاب المركز الأول في الدوري الهولندي، هذا كافٍ للعب عليه“.

ويستعد دي ليخت مع فريقه الهولندي حاليًا لمواجهة الفائز من توتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيين.