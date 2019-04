تقارير: نادي برشلونة حسم صفقة ضم ماتياس دي دليخت

كشفت شبكة ESPN العالمية، نقلًا عن مصدر لها داخل نادي برشلونة، بأن الإدارة حسمت صفقة ضم اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت بمبلغ يعادل 80 مليون يورو.

وأوضحت ESPN: ”المصدر قال لنا إن عددًا من اللاعبين سيغادر برشلونة هذا الصيف، حيث إن البلوغرانا يسعى لتمويل كل هذه الصفقات بوصول دي يونغ وتوديبو ثم دي ليخت ومازال البحث عن مهاجم وظهير أيسر جاريًا“.

ويبدو الهولندي البالغ 19 عامًا أقرب من أي وقت مضى بالرحيل عن صفوف الفريق الهولندي والوجهة الأقرب برشلونة، ليجاور زميله فرينيكي دي يونغ.

ويضم برشلونة كل من جيرارد بيكيه وكليمون لينغليه وتوماس فيرمايلين وجان كلير توديبو ليجمع بين الشباب والخبرة في خطه الخلفي.

❗️???? | FC Barcelona are close to reaching an agreement to sign Matthijs de Ligt from AFC Ajax.

[ESPN ????] pic.twitter.com/jtTsQc4xZf

— Culé Source (@CuleSource) April 17, 2019