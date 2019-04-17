رسميًا.. يان أوبلاك يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2023

حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسميًا مستقبل حارسه يان أوبلاك، حارس مرمى الفريق، بتجديد تعاقده حتى 2023 مع زيادة قيمة الشرط الجزائي.

ورفض أوبلاك تجديد عقده في الصيف الماضي، وكان يبحث عن فرصة للرحيل عن صفوف الفريق، إلا أنّ دييغو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس، أقنعه بالاستمرار.

التقارير أشارت إلى أنّ راتب الحارس الجديد سيتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو سنويًا.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية والإسبانية قد تحدثت حول رغبة الحارس الدولي السلوفيني بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

وكان سيميوني قال إن السلوفيني يان أوبلاك هو ”الحارس الأفضل في العالم“، واختار اللعب لهذا الفريق.

وأوضح سيميوني خلال مؤتمر صحفي مؤخرًا: ”أوبلاك هو الحارس الأفضل في العالم، نحن محظوظون باختياره اللعب لنا ووجوده في أتلتيكو. هذا يجعلنا نشعر بالفخر. أتمنى أن يستمر في تطوره. لقد تحسن كثيرًا منذ اليوم الأول له معنا، واكتسب بمجهوده مكانته في الفريق، وهو الأفضل في العالم دون شك“.