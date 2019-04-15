ليغانيس يفرض التعادل على ريال مدريد ويقلص حظوظه في وصافة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

فرض ليغانيس التعادل 1/1 على ضيفه ريال مدريد، الاثنين، في ختام مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وكان ليغانيس البادئ بالتسجيل عبر جوناثان سيلفا بتسديدة قوية على يمين الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في الدقيقة 45.

وانتهى الشوط الأول على تقدم الفريق المضيف 1/0.

وفي الشوط الثاني تعادل المهاجم الفرنسي لريال مدريد، في الدقيقة 51، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر، و4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

في حين رفع التعادل رصيد ليغانيس إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفاز ريال مدريد 4/1 في مباراة الذهاب، ولعب الفريقان مباراتين في كأس إسبانيا، حيث فاز ريال مدريد 3/0، قبل أن يفوز ليغانيس 1/0.

هدف

ليغانيس (١)-٠ ريال مدريد@kooorh_world pic.twitter.com/nhgPzzVaG5 — الكرة العالمية ١ (@EyN9q8dl9meRFF9) ١٥ أبريل ٢٠١٩