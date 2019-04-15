هل يتسبب ميسي في تراجع برشلونة عن صفقة يوفيتش؟

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي برشلونة تراجع عن استكمال التفاوض مع مهاجم إنتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش، بعد ارتباط اسم اللاعب بالنادي الكتالوني ومنافسه ريال مدريد، خلال الأشهر الماضية.

وبحسب ألموندو، برشلونة أرجع سبب التراجع عن الصفقة لافتقاد يوفيتش للقدرة التنافسية العالية بالنظر لكونه يلعب في نادٍ غير منافس بألمانيا، بالإضافة إلى ضعف قدراته خارج منطقة الجزاء، وهو ما قد يعطل نجم الفريق ليونيل ميسي عن لعب دور الرقم ”9“ داخل منطقة الجزاء، كما يحدث حاليًا بالتناوب مع لويس سواريز.

وهناك سبب آخر للتراجع عن الصفقة بحسب نفس التقرير، وهو سعر يوفيتش المرتفع الذي لن يقل عن 50 مليون يورو.

وينوي إنتراخت فرانكفورت تفعيل خيار شراء اللاعب من بنفيكا الصيف المقبل، ليمتلك عقده كاملًا، ما يتيح له عملية بيعه.

وسجل اللاعب 25 هدفًا هذا الموسم محليًا وأوروبيًا.

وبحسب تقارير سابقة، فإن النادي الألماني يرغب في بيع يوفيتش لريال مدريد، بالنظر للعلاقة المميزة بين الناديين في مجال تبادل اللاعبين.