تقارير: هذا الفريق الأقرب لضم فيليب كوتينيو حال رحيله عن نادي برشلونة

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن ملامح مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو، حال اتخاذه قرارًا بالرحيل عن نادي برشلونة الصيف المقبل، مؤكدة أن الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى الوجهة المفضلة للاعب لكونه تألق سابقًا في صفوف ليفربول.

وأكدت الصحيفة أن النجم البرازيلي لن يلعب في مانشستر يونايتد بعد مواجهته للجماهير في لقاء ذهاب دوري أبطال أوروبا، والتي أكدت أنها لم ولن تغفر له اللعب للغريم التقليدي ليفربول سابقًا.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي يبقى الفريق الأقرب لضم البرازيلي فيليب كوتينيو لكونه يعتبر بديلًا جيدًا للبلجيكي إيدين هازاراد الذي تشير عدة تقارير لإبرامه اتفاقًا مبدئيًا مع ريال مدريد للعب في صفوفه الموسم المقبل.

وينتظر تشيلسي قرار محكمة التحكيم الرياضي لرفع الحظر ”مؤقتًا“ عن منعه من التعاقدات لفترتين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، وهو القرار الذي يمكنه من التعاقد مع لاعبين جدد، وسيكون من أنشط الفرق الصيف المقبل.

كما يبقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفريق الثاني المرشح لخطف اللاعب في ظل ضغوط يمارسها صديقه نجم الفريق الفرنسي البرازيلي نيمار على الإدارة لجلبه.