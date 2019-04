لقاء أخير يحسم صفقة انتقال لوكا يوفيتش إلى نادي برشلونة

يرفض نادي برشلونة الإسباني رفع الراية البيضاء في صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان برشلونة الأقرب لحسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ولكن دخول أندية أخرى على رأسها ريال مدريد الإسباني أدى إلى تعقيد الأمور، إضافة إلى تقارير أشارت إلى رغبة يوفيتش في الاستمرار رفقة ناديه موسمًا آخر، كي يكون أكثر نضجًا وخبرة، قبل خوض تجرية جديدة خارج الملاعب الألمانية، خاصة أن الفريق اقترب من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن مسؤولي برشلونة يترقبون تطورات صفقة ضم يوفيتش، ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعًا مع مديري أعمال اللاعب قبل نهاية أبريل الجاري، لحسم الأمور ومعرفة الطلبات المادية ليوفيتش وناديه الألماني، قبل تقديم عرض رسمي من جانب إدارة البلوغرانا.

