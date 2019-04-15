لقاء أخير يحسم صفقة انتقال لوكا يوفيتش إلى نادي برشلونة

يرفض نادي برشلونة الإسباني رفع الراية البيضاء في صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان برشلونة الأقرب لحسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ولكن دخول أندية أخرى على رأسها ريال مدريد الإسباني أدى إلى تعقيد الأمور، إضافة إلى تقارير أشارت إلى رغبة يوفيتش في الاستمرار رفقة ناديه موسمًا آخر، كي يكون أكثر نضجًا وخبرة، قبل خوض تجرية جديدة خارج الملاعب الألمانية، خاصة أن الفريق اقترب من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن مسؤولي برشلونة يترقبون تطورات صفقة ضم يوفيتش، ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعًا مع مديري أعمال اللاعب قبل نهاية أبريل الجاري، لحسم الأمور ومعرفة الطلبات المادية ليوفيتش وناديه الألماني، قبل تقديم عرض رسمي من جانب إدارة البلوغرانا.

Liverpool should make Luka Jovic a priority signing this summer. 24 goals and 7 assists this season — he’s a natural goal scorer with Suarez qualities about him. Still only 21 as well. Would apparently cost around £70m but that would be £70m well spent.pic.twitter.com/FKCNAJbJrl — Laurie (@LFCLaurie) April 7, 2019

وأضافت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن مسؤولي برشلونة يتمسكون بضم يوفيتش إلى صفوف البارسا، حتى لو قرر اللاعب البقاء مع ناديه خلال الموسم المقبل، ويريدون الوصول إلى اتفاق مبدئي كي يكون إحدى صفقات برشلونة المستقبلية، حتى وإن تأخر الحسم إلى العام المقبل.

ويرغب برشلونة في حسم ملف المهاجم المستقبلي في أقرب فرصة ممكنة، حيث يعاني من نقص شديد في مركز رأس الحربة الذي يشغله الأوروغوياني لويس سواريز فقط، دون أن يكون له أي بديل.

وتألق يوفيتش هذا الموسم رفقة آنتراخت فرانكفورت، وأحرز 17 هدفًا في الدوري الألماني، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي يملك 21 هدفًا.