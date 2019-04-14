ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على موهبة يابانية

كشفت تقارير صحيفة على أن ريال مدريد يتنافس مع نادي برشلونة لضم الياباني تاكيفوسا كوبو، ناشيء البلوغرانا السابق والحالي لنادي طوكيو.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن اللاعب الياباني سيصل لعامه 18 في شهر يونيو المقبل، ويحق له الانتقال لأي نادٍ في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنّ ليس برشلونة فقط الذي يريد التعاقد مع صاحب الـ17 عامًا، حيث يتواجد على رادار ريال مدريد وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاتصالات التي قامت بها إدارة ريال مدريد لم تفسر عن أي شيء، حيث أكدت إدارة طوكيو أنّ اللاعب ملتزم بالانتقال إلى برشلونة حال أراد اللعب في أوروبا في الموسم المقبل.

وأفادت، أنّه على الرغم من اعتراف المسؤولين اليابانيين بعدم رغبتهم في بيع اللاعب لأي نادٍ آخر، ولكن بعد اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فإن من الصعب التنبؤ بمستقبله.

كوبو انضم لأكاديمية برشلونة في 2011 عندما كان لا يتجاوز العاشرة من عمره، ولكنه سرعان ما رحل عن البرسا بعدما اضطر النادي الكتالوني للتخلص من بعض مواهبه الشابة، إثر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص ضم لاعبين تحت السن القانوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه من المتوقع أن يعود كوبو إلى أوروبا الصيف المقبل، واشتعلت المنافسة منذ الآن لضمه، بين فريقه السابق برشلونة وريال مدريد، كما أبدى باريس سان جيرمان اهتمامه باللاعب الذي يشبه كثيرًا الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

يذكر أن كوبو لعب 27 مباراة على المستوى الاحترافي وسجل هدفين.