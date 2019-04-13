ليس بينها ريال مدريد.. تين هاغ مدرب أياكس يحدد وجهة ماتياس دي ليخت

أكد المدرب الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، رحيل مدافعه الشاب ماتياس دي ليخت، عن النادي بنهاية الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة ”أس“ الإسبانية، عن تين هاغ قوله: ”فرص بقاء دي ليخت مع أياكس معدومة“.

وأضاف ”هناك أندية عديدة مهتمة بضمه، سيرحل عن أياكس الصيف المقبل، لكني لا أعلم ما إذا كان سينضم إلى بايرن ميونخ أم برشلونة“.

ويتردد أن برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يسعون للتعاقد مع دي ليخت، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا.

وقال وسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة ”كالتشيو ميركاتو“ قبل أيام: ”دي ليخت أحد الأسماء المطروحة على طاولتنا، مثل النجوم الرائعين الآخرين، كما أنه لاعب ينتظره مستقبل كبير، وأعرف بالفعل ما سيحدث في صفقة دي ليخت، لكن هذا ليس الوقت المناسب للإعلان عنه“.

ويمتد عقد دي ليخت مع أياكس حتى العام 2021. وشارك مع النادي الهولندي في 46 مباراة الموسم الحالي، ونجح بتسجيل 4 أهداف.

ويملك دي ليخت 15 مباراة دولية مع منتخب هولندا، سجل فيها هدفًا.