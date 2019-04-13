الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا اليوم في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة منافسه هويسكا، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 73 نقطة، مقابل 24 نقطة لهويسكا في ذيل الترتيب.

وفاز برشلونة 8/2 في مباراة الذهاب.

وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة قائمة النادي الكتالوني، وشهدت القائمة استبعاد ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس بقرار فني، وإيفان راكيتيتش وسيرجي روبيرتو للإصابة، في حين يغيب بيكيه ولويس سواريز بسبب تراكم البطاقات.

وجاءت قائمة برشلونة النهائية كالتالي: ”تير شتيغن، سيلسين، سيميدو، توديبو، كوتنينو، آرثر، ديمبيلي، مالكوم، لينغليت، موريلو، جوردي ألبا، بواتينغ، ألينيا، فيدال، أومتيتي، ريكي بويغ، أبيل رويز، وواجي“.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”المباراة خطيرة جدًا، ويجب علينا أن نكون يقظين، وهويسكا غيَّر مدربه ولديه فكرة أخرى عن كرة القدم، فهو أحيانًا يلعب بـ 5 في الدفاع وأحيانًا 4“.

وأضاف ”المداورة؟ نعم سيكون هناك تغييرات، والجدول الزمني للمباريات ضيق، ولا ننسى أنه يتبقى لنا 10 نقاط لنكون أبطالًا، أي علينا الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة، والغرض من إجراء التغييرات هو خلق فريق أكثر تنافسًا“.

وعن موقف ميسي، أجاب: ”إنه بخير، لكن من الممكن إراحته، لأن الجدول الزمني ضيق، ولدينا مباريات قوية“.