ريال مدريد يحصل على قرض ضخم لتطوير ”سانتياغو برنابيو“

أعلن ريال مدريد حصوله على قرض بقيمة 575 مليون يورو لمدة 30 عامًا، بفائدة سنوية ثابتة قيمتها 2.5% من أجل إعادة بناء ملعبه سانتياغو برنابيو على أن تصبح التكلفة النهائية للتطوير بقيمة 796.5 مليون دولار.

وأعلن النادي الملكي عبر بيان رسمي أن مجلس إدارته وافق خلال اجتماعه، يوم الجمعة، على اعتماد على الترخيص الوارد من الجمعية العامة العادية للجان التي عقدت في 23 سبتمبر/أيلول 2018، على استكمال تمويل مشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو بقيمة إجمالية تبلغ 575 مليون يورو، لمدة 30 عاما وبنسبة فائدة ثابتة بقيمة 2,5%.

وأضاف البيان:“تم هيكلة هذا التمويل بقرض على 3 مراحل، يوليو 2019، يوليو 2020 ويوليو 2021، تتزامن مع الاحتياجات المتوقعة لسداد مدفوعات الأعمال“.

ومن المقرر أن يشمل القرض فترة تأجيل لمدة 3 سنوات، ليدفع ريال مدريد رسومًا سنوية ثابتة بقيمة 29,5 مليون يورو، اعتبارًا من 30 يوليو/تموز 2023 وحتى موعد استحقاق القرض في 30 يوليو/تموز 2049.

وأنهى النادي الملكي هذه الاتفاقية دون الحاجة إلى تقديم أي نوع من الضمانات العقارية، أو أي قيود مالية على إدارة النادي، أو ديون، ليتمكن من تطويره نشاطه بشكل طبيعي دون القلق بشأن المدفوعات.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه ”بفضل مشروع التطوير سيتم الحصول على إيرادات جديدة ستساعد، ليس فقط بتمويل المشروع، وإنما زيادة إيرادات النادي بشكل مطّرد للحفاظ على ريادته الرياضية والاقتصادية للنادي خلال العقود المقبلة، ويمثل هذا التمويل الخطوة الأخيرة نحو إطلاق مشروع التجديد المعماري لنادينا، في قلب مدينة مدريد، والمساهمة بتحسين البيئة الحضرية المحيطة به. و“سيصبح ملعب سانتياغو برنابيو رمزًا عالميًا رائعًا، وأيقونة لملاعب القرن الحادي والعشرين، وسيكون أكثر حداثة، وأكثر راحة وأمانًا، ومصممًا للترفيه، مع متاجر حديثة، ومع أحدث التطورات التكنولوجية، وسيكون الاستاد الرقمي الكبير في المستقبل“.

تطوير مستقبلي

سيحظى المتحف الحالي في منطقة (لا كاستيانا) بمساحة أكبر، كما سيتم إنشاء متحف تفاعلي جديد بأحدث تقنيات الواقع الافتراضي. كذلك، سيتم إثراء تجربة ”جولة البرنابيو“ وتوسيعها من خلال جولة بانورامية حول الملعب بأكمله، حيث ستكون هناك عروض ترفيهية جديدة، ومطاعم متميزة، ليصبح الملعب إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في مدينة مدريد.