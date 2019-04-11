الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة مع هويسكا وريال مدريد ضد ليغانيس في الدوري الإسباني

سيمنح إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة العديد من البدلاء الفرصة عند زيارة هويسكا متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد غدٍ السبت.

وبلغ برشلونة نهائي كأس ملك إسبانيا، ويتصدر الدوري بفارق مريح يبلغ 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه قبل زيارة ملعب هويسكا.

ويستعد برشلونة الساعي إلى حصد الثلاثية هذا الموسم لاستضافة مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، المقبل عقب فوزه 1/0 خارج أرضه في الذهاب أمس الأربعاء.

ويتصدر الفريق الكتالوني الدوري بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو، و13 نقطة عن منافسه التقليدي ريال مدريد قبل 7 جولات على نهاية المسابقة.

وبات في حكم المؤكد أن يمنح المدرب الراحة للهداف التاريخي ليونيل ميسي بعدما نزف من أنفه وتعرض لكدمات قوية خلال مواجهة يونايتد.

وقال فالفيردي عن حالة ميسي:“تعرض لكدمة شديدة، وسننتظر ما سيسفر عنه الفحص بالأشعة“.

ويسعى الثنائي البرازيلي المؤلف من فيليب كوتينيو ومالكوم تحديدًا إلى التألق.

وأخفق كوتينيو، الذي انضم لبرشلونة في صفقة قياسية للنادي قبل أكثر من عام قادمًا من ليفربول، في حجز مقعده في التشكيلة الأساسية، وتم استبداله بعد نحو ساعة من الانتصار في دوري الأبطال أمس الأربعاء.

وفي المقابل بدأ مالكوم مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم، وسيسعى إلى استغلال الفرصة ليفرض نفسه على خطط فالفيردي في الجزء الأخير من الموسم.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي:“سنرى حالة جميع اللاعبين، لكن لا يوجد الكثير من الوقت أمامنا لذلك سنجري تغييرات على تشكيلة مباراة السبت“.

موعد مباراة برشلونة وهويسكا والقنوات الناقلة:

تقام المباراة، يوم السبت، الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت القاهرة.

تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وسيخوض أتلتيكو مدريد باقي مباريات الموسم دون مهاجمه دييغو كوستا عقب طرده أمام برشلونة، حيث تم إيقاف الدولي الإسباني 8 مباريات لاتهامه بالصياح في وجه الحكم خيسوس جيل مانزانو قبل الإمساك بذراعه ورفض مغادرة الملعب.

وسيستضيف أتلتيكو فريق سيلتا فيغو المتعثر، بعد غدٍ السبت، ويصر المدرب دييغو سيميوني على أن فريقه سيقدم أقصى ما لديه حتى نهاية الموسم.

وقال المدرب الأرجنتيني:“سنقوم بتقييم الموسم مع الوضع في الاعتبار فوزنا بلقب السوبر الأوروبي، ونقاتل من أجل الحفاظ على المركز الثاني مرة أخرى، ولو تم اعتبار هذا موسم ضعيفًا لنا لن يكون ذلك منصفًا“.

ويبتعد سيلتا فيغو بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، ورغم ذلك سجل مهاجمه إياغو أسباس 5 أهداف في آخر 3 مباريات.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيغو:

تقام المباراة، اليوم السبت، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وفي مباريات أخرى سيزور ريال مدريد جاره ليغانيس، يوم الإثنين المقبل، في سعيه إلى مواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما سيستضيف إشبيلية فريق ريال بيتيس في مباراة قمة محلية بعد غدٍ السبت.

موعد مباراة ريال مدريد والقنوات الناقلة:

تقام المباراة، يوم الإثنين، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.