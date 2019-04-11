خبر سار عن عودة فينسيوس جونيور لريال مدريد.. وراؤول يقترب من قيادة ”الكاستيا“

يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراة مهمة في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) يوم الاثنين المقبل أمام ليغانيس، في المرحلة الـ32، والتي تقام على ملعب ”دي بوتاركي“.

ويدخل الريال المباراة في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، في ظل المنافسة بين قطبي العاصمة الإسبانية على مركز الوصيف، بعد أن اقترب برشلونة من حسم اللقب لصالحه، كونه يتربع على عرش المسابقة برصيد 73 نقطة.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن النجم الشاب فينسيوس جونيور يتعافى من الإصابة التي تعرض لها منذ ما يزيد عن شهر، ويقترب من العودة للمشاركة في المباريات رفقة ريال مدريد.

وغاب فينسيوس عن صفوف الريال منذ إصابته في مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا يوم 5 مارس الماضي، والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، وانتهت بهزيمة النادي الملكي 1-4، وخروجه من البطولة.

وكان من المقرر أن يعود فينسيوس إلى تشكيل الريال في مباراة رايو فايكانو يوم 28 أبريل، إلا أن تعافي اللاعب سريعًا من الممكن أن يقوده إلى المشاركة أمام أتلتيك بيلباو يوم 21 أو خيتافي يوم 25 أبريل الجاري.

وفي سياق متصل، أشارت ”ماركا“ إلى أن النجم السابق راؤول غونزاليس اقترب كثيرًا من قيادة فريق ”الكاستيا“ في ريال مدريد.

وقالت إن راؤول سيتسلم رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي (يويفا) في مايو المقبل، وسيتم تعيينه مدربًا للفريق الثاني لريال مدريد، كاستيا، وتوقعت أن يسير على خطى الفرنسي زين الدين زيدان، وأن يصبح مدربًا للفريق الأول للملكي في المرحلة المقبلة.