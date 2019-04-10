اجتماع ثلاثي يفتح الباب أمام رحيل غاريث بيل من ريال مدريد

يبدو أن أيام الويلزي الدولي غاريث بيل أصبحت معدودة داخل نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم، وتعرضه لانتقادات مستمرة من جانب جماهير النادي الملكي، التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده في مباراة إيبار الأخيرة بملعب سانتياغو برنابيو.

وكشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن إدارة ريال مدريد وافقت بالفعل على رحيل بيل، ومنحت النجم الويلزي حق اختيار النادي الذي سيرحل إليه بداية من الموسم الجديد.

وقالت ”آس“ في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن لقاءً ثلاثيًا ضم وكيلي بيل، وجوناثان بارنيت، ولويس ألونسو، والمدير الرياضي لنادي ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، تم أمس الأول في مدريد، وبحثوا خلاله مستقبل بيل.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن سانشيز شكر وكيلي بيل على الفترة التي قضاها اللاعب في ريال مدريد، وأعرب عن تقديره لالتزام الويلزي الدولي، وجهوده مع الميرينغي طوال الفترة التي ارتدى فيها قميص النادي الملكي على مدار 6 سنوات.

وتابعت:“أبلغ سانشيز وكيلي أعمال بيل بموافقة ريال مدريد على السماح للاعب بالرحيل نهاية الموسم الجاري، ولكن بارنيت قال إن سعر بيل يجب ألا يقل عن 175 مليون يورو، وإن راتبه سيكون 19 مليون يورو سنويًا“.

وأشارت إلى أن راتب بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، ربما يكون عائقًا أمام إتمام عملية رحيله من ريال مدريد، في ظل اهتمام بالغ من نادي بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالحصول على خدماته.